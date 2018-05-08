تشارك 24 شركة ايرانية في 3 معارض دولية افتتحت يوم الاثنين في العاصمة العمانية مسقط.

وأفاد تقرير للسفارة الايرانية في مسقط، بأن المعرض الأول يختص بالمنتوجات الزراعية والأغذية الحلال والذي تم افتتاحه برعاية وزير الزراعة العماني فؤاد بن جعفر الساجواني ومندوبي الدول المشاركة والذي تشارك فيه 20 شركة ايرانية متخصصة في مجالات المكسرات والأغذية والحلويات والصناعات التحويلية والأدوية الخاصة بالدواجن والماشية.

وتستورد سلطنة عمان ما قيمته أكثر من 5 مليارات دولار من الأغذية سنوياً. أما المعرض الدولي الثاني الذي افتتح الاثنين، فيختص بالنوافذ والزجاج والألمنيوم وتشارك فيه 3 شركات ايرانية.

يذكر أن هنالك الآن 8 شركات ايرانية ناشطة في عمان في مجال صناعة الأبواب والنوافذ (يو.بي.في.سي).

والمعرض الدولي الثالث الذي افتتح في مسقط أمس يحمل عنوان (عمان بلاست) وتشارك فيه شركة ايرانية منتجة للمواد الخام في مجال البتروكيمياويات. وجرت مراسم افتتاح هذا المعرض برعاية وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، ويختص بالبلاستيك والمواد الكيمياوية والصناعات ذات الصلة.