قال شهود إن حافلة ركاب انفجرت بعدما اشتعلت بها النيران في قلب روما يوم الثلاثاء مما أدى لتصاعد عمود من الدخان الأسود فوق وسط العاصمة في تاسع حريق من نوعه منذ بداية العام.

وقالت هيئة النقل المحلية (أتاك) إن السائق والركاب نجحوا في الخروج من الحافلة، التي توقفت بالقرب من نافورة تريفي الشهيرة، قبل أن تلتهمها النيران. ولم يصب أحد في الحادث ولا يوجد شبهة جنائية. وشهد عام 2017 تدمير أو تلف نحو 20 حافلة في روما بسبب حرائق.