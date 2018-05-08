وقال اشتري، في كلمة ألقاها بالملتقى السادس لقادة الشرطة السايبرية في البلدان الاوروبية والآسيوية في طهران يوم الثلاثاء، اننا نشهد اليوم تنفيذ هجمات ارهابية سايبرية في العالم لاسيما في المنطقة وفي بلدان غرب آسيا وان الظروف الراهنة في المنطقة وفرت الفرصة لإستغلالها من قبل المجموعات الارهابية.

واضاف، بما ان بلدنا كان احد ضحايا الهجمات الارهابية اذ ما يدعو للأسف ان بعض هذه الهجمات قد اعدت بشكل مخططات ذكية من قبل بعض البلدان ذات البنية والبنوك المعلوماتية وخوادم المواقع الافتراضية.

وتابع: ان الهجمات الارهابية السايبرية التي يستهدف المجرمون البنى التحتية للبلدان تسفر عن تهديد السلام والامن الدولي وفي هذا السياق فان مواجهتها تعد احدى من بين الاهداف المهمة للمجمع العالمي للابداعات في الاينتربول.

واشار الى التهديدات الاهم للاجواء الافتراضية، موضحا ان نشاطات مجموعات الجرائم المنظمة ونموها في ظل الاجواء السايبرية واستخدام المجموعات الارهابية للاجواء الافتراضية من بين هذه التهديدات.

ووصف تأسيس المجمع العالمي للابداعات في الاينتربول بالخطوة المهمة الرامية لمواجهة الجرائم السايبرية وتقديم المساعدات للبلدان الاعضاء.