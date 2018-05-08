  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219080 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 17:38 الاقسام: محليات  
قائد الشرطة: بلدنا ضحية للهجمات الارهابية السايبرية

قائد الشرطة: بلدنا ضحية للهجمات الارهابية السايبرية

ندد قائد قوات الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري بالهجمات الارهابية السايبرية، قائلا ان ايران باتت ضحية لهذه الهجمات.
وقال اشتري، في كلمة ألقاها بالملتقى السادس لقادة الشرطة السايبرية في البلدان الاوروبية والآسيوية في طهران يوم الثلاثاء، اننا نشهد اليوم تنفيذ هجمات ارهابية سايبرية في العالم لاسيما في المنطقة وفي بلدان غرب آسيا وان الظروف الراهنة في المنطقة وفرت الفرصة لإستغلالها من قبل المجموعات الارهابية.
واضاف، بما ان بلدنا كان احد ضحايا الهجمات الارهابية اذ ما يدعو للأسف ان بعض هذه الهجمات قد اعدت بشكل مخططات ذكية من قبل بعض البلدان ذات البنية والبنوك المعلوماتية وخوادم المواقع الافتراضية.  
وتابع: ان الهجمات الارهابية السايبرية التي يستهدف المجرمون البنى التحتية للبلدان تسفر عن تهديد السلام والامن الدولي وفي هذا السياق فان مواجهتها تعد احدى من بين الاهداف المهمة للمجمع العالمي للابداعات في الاينتربول. 
واشار الى التهديدات الاهم للاجواء الافتراضية، موضحا ان نشاطات مجموعات الجرائم المنظمة ونموها في ظل الاجواء السايبرية واستخدام المجموعات الارهابية للاجواء الافتراضية من بين هذه التهديدات.
ووصف تأسيس المجمع العالمي للابداعات في الاينتربول بالخطوة المهمة الرامية لمواجهة الجرائم السايبرية وتقديم المساعدات للبلدان الاعضاء.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0531 sec