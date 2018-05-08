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رقم الخبر: 219078 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 17:25 الاقسام: عربيات  
قرب خروج الدفعة الثانية من الارهابيين من ريفي حماة وحمص

قرب خروج الدفعة الثانية من الارهابيين من ريفي حماة وحمص

بدأت الدولة السورية بتجهيز الدفعة الثانية من الحافلات لنقل الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتِهم لإخراجِهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي إلى شمال البلاد.

وقامت الحافلات بالتوجهِ الى نقطة التجمع قرب جسر مدينة الرستن لنقلِهم في وقت لاحق إلى شمال البلاد.

هذا واستهدفت الجماعات المسلحة بقذيفة صاروخية مكان تجمُّع الحافلات دون ورودِ انباء عن إصابات.

وفي العاصمةِ السورية دمشق فمن المقرر ان تخرج الدفعة السادسة والاخيرة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية مع افراد أُسرهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم.

ودخلتْ الى البلداتِ 43 حافلة لنقلِهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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