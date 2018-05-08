استقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان من منصبه في وقت متأخر يوم الاثنين بعد اتهام أربع نساء له بممارسة اعتداءات جسدية بحقهن.

وقال شنايدرمان في بيان استقالته "كان لي شرف وامتياز أن أكون مدعيا عاما على سكان ولاية نيويورك، وفي الساعات الماضية الأخيرة وجهت لي ادعاءات خطيرة اعترض عليها بشدة".

وأضاف أن "هذه الادعاءات لا علاقة لها بسلوكي المهني أو العمليات في المكتب، ولكنها ستمنعني من قيادة عمل المكتب في هذا الوقت الحرج، ولهذا أستقيل من منصبي بنهاية العمل اليوم الثلاثاء".

ونفى المدعي العام أن يكون قد عنف النسوة الأربع، قائلا "بخصوص العلاقات العاطفية كانت لي أنشطة جنسية بالتراضي، ولم أعتد على أي شخص، ولم أمارس عنفا جنسيا بدون تراض، والذي هو خط لا أستطيع تجاوزه".

وأتت استقالة المدعي العام بعيد ساعات على نشر مجلة "ذي نيويوركر" على موقعها الإلكتروني تحقيقا أعده الكاتب والصحفي رانون فارو ابن ميا فارو وودي آلن والفائز بجائزة "بوليتزر" الصحفية المرموقة تكريما له على التحقيق الذي نشره في المجلة نفسها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي التحقيق تقول إحدى النساء الأربع -واسمها مانينغ باريش- إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمان بين صيف 2013 ولغاية نهاية العام 2015.

أما المدعية الثانية -وتدعى تانيا سيلفاراتنام- فتقول إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمان بين صيف 2016 وخريف 2017.

وأكدت المرأتان -اللتان تحدثتا إلى المجلة الأميركية من دون أن تغطيا وجهيهما خلافا للمرأتين الأخريين- أن شنايدرمان الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك مارس التعنيف الجسدي بحقهما، ولا سيما حين كان يصفعهما بقوة شديدة ومرات عديدة تحت تأثير الكحول.

وأضافت المرأتان أن التعنيف بلغ بالمدعي العام حد تظاهره بخنقهما، وهو تصرف وضعتاه في خانة الرغبة في السيطرة عليهما، مشددتين على أنه سبق أن هدد كلتيهما بالقتل إن تخلفتا عنه".

وقالت امرأة أخرى -وتعمل في مهنة المحاماة- إن شنايدرمان صفعها بعنف شديد على الوجه. كما أكدت امرأة رابعة أنها تعرضت هي الأخرى للعنف من طرف المدعي العام.

وكشفت سيدتان فقط عن هويتيهما، في حين اختارت السيدتان الأخريان أن يبقى اسماهما مجهولين، واعترفت النساء جميعهن بوجود علاقة عاطفية مع المدعي العام، لكن الأخير كان يعنفهن، على حد قولهن.

وتعتبر هذه الاتهامات ضربة مدوية للمدعي العام الديمقراطي الذي يعتبر من أشرس معارضي الرئيس دونالد ترامب والذي قدم نفسه والنيابة العامة التي يرأس كداعم لحركة "مي تو" (أنا أيضا) المناهضة للتحرش الجنسي في الأوساط المهنية والتي ولدت جراء قضية المنتج الهوليودي المتهم بالتحرش هارفي واينستين.

وعرقل مكتبه مشروعا لبيع شركة واينستين بعدما اعتبر أن الصفقة لا تؤمن المردود المالي الكافي للتعويض على ضحايا المنتج الهوليودي الشهير لتنتهي بذلك الشركة إلى إشهار إفلاسها.

في سياق آخر حث السناتور مارك وارنر كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي مرشحة الرئيس دونالد ترامب لتولي منصب مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) على رفع صفة السرية عن المزيد من سجلات عملها كمسؤولة كبيرة في الوكالة بما في ذلك أي مشاركة لها في برنامج للاستجواب.

وقدم وارنر الطلب يوم الاثنين بدعوى غياب الشفافية قبل يومين من عقد اللجنة جلسة للموافقة على تولي جينا هاسبل مرشحة ترامب المنصب إذ ستواجه أسئلة بشأن تاريخها مع برنامج وكالة المخابرات المركزية الذي استخدم وسائل استجواب وصفت بأنها تعذيب.

وردت الوكالة بالقول إنها أرسلت المزيد من الوثائق السرية إلى مجلس الشيوخ عن سجلها (هاسبل) الحقيقي والمتميز بدءا من عملها في مركز مكافحة الإرهاب التابع للوكالة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001.

وقال دين بويد المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية: نحث كل سناتور على قضاء ما يلزم من وقت في قراءة جميع الوثائق.

ودافع ترامب يوم الاثنين عن اختياره هاسبل بعدما قالت مصادر إنها أرادت الانسحاب بسبب الجدل بشأن دورها في البرنامج. وكتب ترامب على تويتر يقول: تعرضت مرشحتي شديدة الاحترام لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل لانتقادات لأنها كانت شديدة الصرامة مع الإرهابيين.

ورشح ترامب هاسبل، التي ستكون أول امرأة تقود وكالة المخابرات المركزية، خلفا لمايك بومبيو الذي أصبح وزيرا للخارجية. والتقت هاسبل مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الاثنين. وقالت للصحفيين إن الجلسة كانت رائعة.

وفي خطابه إلى هاسبل الذي أطلعت عليه رويترز، قال وارنر إن وكالة المخابرات المركزية لم تكشف ما يكفي من معلومات رفعت عنها صفة السرية بشأن جميع المناصب القيادية والإشرافية التي أسندت إليك في مقر وكالة المخابرات المركزية.

وقال وارنر إنه يخشى أن تكون الوكالة قد جعلت نفسها عرضة للنقد بإعلانها المعلومات الإيجابية فحسب عن عمل هاسبل فيما تكتمت على مواد قد تكون لها انعكاسات سلبية.

ولم يعلن أي من الأعضاء الديمقراطيين السبعة في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ دعمه لهاسبل بسبب المخاوف بشأن دورها في برنامج التسليم والاحتجاز والاستجواب الذي أجازه الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر لكن توقف العمل به فيما بعد.