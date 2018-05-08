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رقم الخبر: 219076 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 17:18 الاقسام: اقتصاد  
المركزيان البحريني والكويتي يبيعان أذون خزانة حكومية بـ981 مليون دولار

المركزيان البحريني والكويتي يبيعان أذون خزانة حكومية بـ981 مليون دولار

أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الثلاثاء، بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار (185.7 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة. كما أعلن بنك الكويت المركزي، بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 240 مليون دينار (795.9 مليون دولار)، نيابة عن وزارة المالية.

وقال "المركزي" البحريني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن فترة استحقاق الإصدار الجديد ثلاثة أشهر من 9 مايو / أيار الجاري إلى 8 أغسطس / آب 2018.

وبحسب البيان، بلغ معدل سعر الفائدة على الأذون 3.36 بالمائة مرتفعا بنحو طفيف من 3.35 بالمائة للإصدار السابق في مايو الجاري.

وأذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وأضاف البيان أنه تم تغطية هذا الإصدار بنسبة 100 بالمائة.

والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

كما أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء، بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 240 مليون دينار (795.9 مليون دولار)، نيابة عن وزارة المالية.

والإصدار الجديد الذي يأتي لتعزيز السيولة النقدية بالسوق الكويتية، هو الرابع عشر منذ بداية 2018، ليصل الإجمالي 3.002 مليارات دينار (9.95 مليارات دولار).

وأظهرت بيانات البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن أجل الأذونات يبلغ 3 أشهر بعائد 2.25 بالمائة، إذ تستحق في 7 أغسطس / آب 2018.

وبحسب البيانات، وصل حجم الطلب على الأذونات، نحو 1.81 مليار دينار (6 مليارات دولار) بتغطية تخطت 7.5 مرات.

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا بهبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها إلى البحث عن سيولة نقدية من أسواق الدين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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