أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أمله في بناء علاقات الثقة مع واشنطن عبر الحوار بحسب ما افادته وكالة شينخوا.

وقال الزعيم كيم: "نأمل في بناء الثقة المتبادلة مع الولايات المتحدة عبر الحوار، وأن تكون الأطراف المعنية مسؤولة عن اتخاذ تدابير متزامنة وتدريجية". واستقبل الرئيس الصيني يوم الثلاثاء الزعيم الكوري الشمالي في مدينة داليان الصينية.

وقام الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق من هذا العام بزيارة إلى الصين استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ وناقشا العلاقات بين البلدين الى جانب عدد من القضايا الدولية، وكانت أول زيارة خارجية يقوم بها خارج البلاد منذ توليه الحكم قبل سبع سنوات.

من جهته قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لصحيفة يابانية يوم الثلاثاء إن على اليابان وكوريا الشمالية إجراء محادثات لتطبيع العلاقات بينهما والمساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال مون في مقابلة مع صحيفة يوميوري: أعتقد على وجه الخصوص أنه ينبغي استئناف الحوار بين اليابان وكوريا الشمالية.

وقال في أجوبة مكتوبة على الأسئلة التي وجهتها الصحيفة: إذا طبّعت كوريا الشمالية واليابان العلاقات بينهما فسوف يسهم ذلك بدرجة كبيرة في السلام والأمن في شمال شرق آسيا خارج شبه الجزيرة الكورية.

واتفق مون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قمة بينهما الشهر الماضي على العمل لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. وقال مون للصحيفة إن كيم قال خلال الاجتماع إنه مستعد للحوار مع اليابان في أي وقت.

ولم يرد بعد تعقيب من الحكومة اليابانية. وكانت وصفت برنامجي بيونغ يانغ النووي والصاروخي بأنهما أخطر تهديد أمني يواجه اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع مون قبل قمة تجمعه يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه شيانغ في طوكيو.

ومن المتوقع أن تكون كوريا الشمالية على قمة جدول الأعمال لكن دبلوماسيا صينيا قال في الأسبوع الماضي إن المحادثات ستكون حول التعاون الإقليمي ولن تركز على شبه الجزيرة الكورية.

لكن شهورا من العلاقات الفاترة بين بكين وبيونغ يانغ انتهت على ما يبدو منذ قيام كيم بزيارة سرية لبكين في مارس آذار اجتمع خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.