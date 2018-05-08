أعلنت اللجنة الإعلامية لمؤسسة المصطفى(ص) عن تمديد الموعد النهائي لإرسال الأعمال إلى الدورة الأولى من منافسة كنز العلمية بشعارها "عولم فكرتك" حتى الخامس عشر من يونيو حزيران 2018 لتوفير فرصة أكبر أمام الراغبين بتقديم الأعمال".

وصرحت أن هذه المنافسة تقام بين الباحثين والطلاب والأساتذة ما تحت سن الخامسة والأربعين من سبعة وخمسين بلداً من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بهدف تقديم حلول لمشاكل المجتمع واستخدام قدرات جموع الخبراء والإعداد الغزير من الأعمال العلمية وتعزيز مستوى الحافز والإبداع لدى النخب الشابة وتوفير الظروف لكشف وتبادل الأفكار العلمية والتكنولوجية والاستمرار الهادف للتفاعل بين الباحثين من خلال الفضاء الافتراضي.

وأضافت أنه يمكن للمشاركين إرسال أفكارهم التطبيقية إلى الأمانة العامة على شكل فيديو من ثلاثة حتى خمسة دقائق في مجالات الصحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد والماء والبيئة. وللمشاركة في هذه المنافسة يتوجب أولاً التسجيل في موقع WWW.MUSTAFAPRIZE.ORG ، ومن ثم رفع الفيديو في القسم المخصص. إن جميع مراحل التسجيل والتوضيحات وغيرها باللغة الإنجليزية. كما على المشاركين التحدث في مقطعهم المصور باللغة الإنجليزية أو إعداد ترجمة هامشية باللغة الإنجليزية في الفيديو.

واستدركت أن الجوائز المادية في هذه المنافسة ستكون على شكل وسام كنز الذهبي بوزن 60 غراماً للفائز الأول ووسام كنز الذهبي 40 غراماً للفائز الثاني ووسام كنز الذهبي 20 غراماً للفائز الثالث ووسام كنز الذهبي 20 غراماً للفائز الأول من كل مجال تخصصي.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم معايير التحكيم هي قابلية تطبيق الأفكار المطروحة.