اكد مصدران مطلعان أن إيران تستعد لتصدير أول كميات تجارية من خام غرب كارون في مايو/ أيار أو يونيو /حزيران حتى مع اقتراب فرض حظر اقتصادي جديد على طهران.

وأضاف المصدران أن إيران بدأت بالفعل في شحن عينات من الخام الجديد للعملاء منذ أن زاد إنتاج حقل غرب كارون في جنوب غرب إيران لمثليه في العام المنصرم إلى 300 ألف برميل يوميا.

ويمكن لمنشأة تصدير جديدة شحن الخام مباشرة بدلاً من مزجه مع خامات أخرى.

وقال أحد المصدرين ”الشحنات الأولى من غرب كارون ستباع على أساس فوري لأن جودة الخام لم تترسخ بعد“.