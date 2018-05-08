  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219071 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستعد لتصدير خام جديد

إيران تستعد لتصدير خام جديد

اكد مصدران مطلعان أن إيران تستعد لتصدير أول كميات تجارية من خام غرب كارون في مايو/ أيار أو يونيو /حزيران حتى مع اقتراب فرض حظر اقتصادي جديد على طهران.

وأضاف المصدران أن إيران بدأت بالفعل في شحن عينات من الخام الجديد للعملاء منذ أن زاد إنتاج حقل غرب كارون في جنوب غرب إيران لمثليه في العام المنصرم إلى 300 ألف برميل يوميا.

ويمكن لمنشأة تصدير جديدة شحن الخام مباشرة بدلاً من مزجه مع خامات أخرى.

وقال أحد المصدرين ”الشحنات الأولى من غرب كارون ستباع على أساس فوري لأن جودة الخام لم تترسخ بعد“.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/6234 sec