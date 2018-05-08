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رقم الخبر: 219069 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 16:40 الاقسام: دوليات  
أردوغان: جهودنا في البلقان صفعة للطامعين في المنطقة

أردوغان: جهودنا في البلقان صفعة للطامعين في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الجهود التركية في البلقان توجه صفعة قوية لمخططات الذين لديهم أطماع في المنطقة ويعقدون آمالهم على الاستفادة من الأزمات والاضطرابات فيها".

وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي، ألكسندر فوسيتش، عقب ترؤسهما اجتماع مجلس التعاون التركي الصربي رفيع المستوى في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن بلاده "ستواصل بذل الجهود، لا سيما في البلقان، سواء أستساغ ذلك الغرب أما لم يستسغه".

وقال إن بلاده ستواصل سعيها وجهودها لإعادة بناء وإحياء الآثار التاريخية في البلقان، وذلك عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

وشدد أن "أنشطة تركيا في البلقان وتعاونها القوي مع صربيا والبوسنة والهرسك يزعج البعض، حيث تعمل أوساط على تشويه جهود تركيا ونقلها بشكل مغاير عن الواقع في المنطقة".

وأضاف أن "الجهود التركية في البلقان توجه صفعة قوية لمخططات الذين لديهم أطماع في المنطقة ويعقدون آمالهم على الاستفادة من الأزمات والاضطرابات فيها"، في إشارة إلى دول غربية.

وتابع "نوصي هذه الأوساط بالتركيز وبذل الجهود للمساهمة في السلم والاستقرار بمنطقة البلقان، بدلا من السعي وراء أمور لا قيمة لها".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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