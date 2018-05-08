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رقم الخبر: 219068 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 17:11 الاقسام: رياضة  
منتخبا العراق وفلسطين بكرة القدم يتفقان على اقامة مباراة في القدس

منتخبا العراق وفلسطين بكرة القدم يتفقان على اقامة مباراة في القدس

اتفق رئيسا الاتحادين العراقي والفلسطيني لكرة القدم على إجراء مباراة دولية ودية بين المنتخبين تجري بينهما في القدس تدخل في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا المزمع إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل بعد إستحصال موافقة الجهاز الفني للمنتخبين.

وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في اللقاء الذي جمعه بنظيره الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب مع وفدي المنتخبين في مقر إقامتهما بفندق مناوي باشا بمحافظة البصرة، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نتمنى أن يكون هذا اللقاء تأسيساً لإقامة بطولة تحمل ذات المسمى بمشاركة عربية متميزة".
وأضاف مسعود أن "اللقاء الذي سيجمع المنتخبين اليوم في البصرة سيكون اخويا حبيا صادقا نابعا من عمق العلاقة بين البلدين تعكس مدى أهمية القدس بالنسبة لنا كعراقيين تاريخيا وروحيا".
من جهته، أكد اللواء جبريل الرجوب أن "حضوره ومنتخبه إلى البصرة لا يشكل منة، بل هو واجب وطني مفروض علينا وان تأخر كثيرا لكننا نجحنا في تطبيقه".
وأضاف الرجوب، أن "الحفاوة التي حظي بها وفد المنتخب الفلسطيني من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم ليست غريبة مطلقا والجهود التي يبذلها الاتحاد العراقي لإنجاح مباراة كاس القدس دليل على رصانة العلاقة بين الاتحادين".
من جهتهما، أعلن مدربا المنتخبين العراقي والفلسطيني موافقتهما على إجراء المباراة في القدس بتاريخ الرابع من آب المقبل.

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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