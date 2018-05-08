وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشيه بان"، إن قطار ركاب إقليميا وآخر مخصصا لنقل البضائع اصطدما ببعضهما البعض في بافاريا على خط حديدي يربط بين إنغولشتات وأوغسبورغ، على بعد مئات الأمتار من محطة آيخاخ، مما أسفر عن سقوط قتيلين.

ونقلت وكالة "دي بي إيه" الألمانية للأنباء عن متحدث باسم الشركة، أن القتيلين هما سائق قطار الركاب وإحدى الراكبات، في حين لم يصب سائق قطار الشحن بأي أذى في الحادث.

ولم تذكر الشركة في بيانها أي معلومات تتعلق بأسباب الحادث الذي وقع، بينما تبين أن القطارين كانا يسيران على نفس الخط الحديدي.