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رقم الخبر: 219064 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 16:07 الاقسام: دوليات  
قتيلان و14 جريحا بتصادم قطارين في ألمانيا

قتيلان و14 جريحا بتصادم قطارين في ألمانيا

لقي سائق قطار وراكبة مصرعهما وأصيب 14 راكبا آخرون بجروح، جراء تصادم قطارين في مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا مساء الاثنين.

وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشيه بان"، إن قطار ركاب إقليميا وآخر مخصصا لنقل البضائع اصطدما ببعضهما البعض في بافاريا على خط حديدي يربط بين إنغولشتات وأوغسبورغ، على بعد مئات الأمتار من محطة آيخاخ، مما أسفر عن سقوط قتيلين.

ونقلت وكالة "دي بي إيه" الألمانية للأنباء عن متحدث باسم الشركة، أن القتيلين هما سائق قطار الركاب وإحدى الراكبات، في حين لم يصب سائق قطار الشحن بأي أذى في الحادث.

ولم تذكر الشركة في بيانها أي معلومات تتعلق بأسباب الحادث الذي وقع، بينما تبين أن القطارين كانا يسيران على نفس الخط الحديدي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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