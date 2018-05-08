أعلن متحدث البنك المركزي الايراني، عن طرح 5.9 مليون مسكوكة ذهبية في السوق المحلية حتى 20 مارس/آذار2019

وبيّن المتحدث محمد علي كريمي، أن البنك باع مقدما 7.65 مليون مسكوكة (الواحدة= 8.1 غرام)، وسيسلم 5.9 مليون مسكوكة منها حتى نهاية العام الايراني الجاري 20 مارس/آذار 2019، وفي العام القادم 1.34 مليون مسكوكة، و408 الاف مسكوكة في العام الذي يليه.