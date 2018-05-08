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رقم الخبر: 219062 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 15:57 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الايراني يطرح بالسوق 5.9 مليون مسكوكة ذهبية

المركزي الايراني يطرح بالسوق 5.9 مليون مسكوكة ذهبية

أعلن متحدث البنك المركزي الايراني، عن طرح 5.9 مليون مسكوكة ذهبية في السوق المحلية حتى 20 مارس/آذار2019

وبيّن المتحدث محمد علي كريمي، أن البنك باع مقدما 7.65 مليون مسكوكة (الواحدة= 8.1 غرام)، وسيسلم 5.9 مليون مسكوكة منها حتى نهاية العام الايراني الجاري 20 مارس/آذار 2019، وفي العام القادم 1.34 مليون مسكوكة، و408 الاف مسكوكة في العام الذي يليه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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