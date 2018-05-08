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|رقم الخبر: 219062
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 15:57
|الاقسام: اقتصاد
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المركزي الايراني يطرح بالسوق 5.9 مليون مسكوكة ذهبية
أعلن متحدث البنك المركزي الايراني، عن طرح 5.9 مليون مسكوكة ذهبية في السوق المحلية حتى 20 مارس/آذار2019
وبيّن المتحدث محمد علي كريمي، أن البنك باع مقدما 7.65 مليون مسكوكة (الواحدة= 8.1 غرام)، وسيسلم 5.9 مليون مسكوكة منها حتى نهاية العام الايراني الجاري 20 مارس/آذار 2019، وفي العام القادم 1.34 مليون مسكوكة، و408 الاف مسكوكة في العام الذي يليه.
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