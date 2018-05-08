أكد محافظ البنك المركزي الايراني، اتخاذ حزمة تدابير تحصن اقتصاد البلاد من الخلل ازاء أي قرار تتخذه اميركا بشأن الاتفاق النووي.

وأوضح سيف في حديث لوكالة الاذاعة والتلفزيون الايراني اليوم الثلاثاء، بأن اقتصاد ايران ماض وفق البرنامج المحدد.

وأكد محافظ البنك المركزي، وفرة احتياطي العملات الاجنبية لتغطية استيراد السلع الاساسية والمواد الاولية للمصانع والمصاريف العائلية، ولذلك فأن اي قرار اميركي بشأن الاتفاق النووي لن يترك أثرا ملموسا على الاقتصاد الايراني.