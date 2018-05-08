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رقم الخبر: 219054 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 16:51 الاقسام: محليات  
رئيس الاركان الايرانية: محافظة خوزستان تحظى بوضع امني جيد

رئيس الاركان الايرانية: محافظة خوزستان تحظى بوضع امني جيد

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بأن محافظة خوزستان تحظى بوضع امني جيد ولها جاهزية جيدة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية والناعمة للاعداء.

وقال اللواء باقري في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان ما شهدناه خلال الايام الثلاثة من تفقد الوحدات العسكرية والشرطية في محافظة خوزستان واللقاء مع ممثل الولي الفقيه والمحافظ هو ان خوزستان تحظى بوضع جيد من الناحية الامنية.

واضاف، انه تم خلال هذه الزيارة طرح جميع القضايا مثل التهريب وتهديدات الاجواء الافتراضية ومؤامرات وسائل الاعلام الاجنبية وجميع القضايا المتعلقة بمعيشة الشعب بصورة ما، وجرى اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

وتابع اللواء باقري، اننا يمكننا القول بثقة بان جميع القوات المسلحة قد ادت مهامها في محافظة خوزستان بصورة جيدة في جميع الأبعاد وان هذه المحافظة تعد مكانا مناسبا للاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ولها الجهوزية الجيدة امام التهديدات الداخلية والخارجية والناعمة للاعداء.

واعتبر وحدات القوات الخاصة في خوزستان بأنها تعد ضمن قوات المنطقة الأكثر استعدادا وجهوزية وهي في وضع ممتاز جدا من حيث الاستعداد البدني والتدريب والمهارة والروح المعنوية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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