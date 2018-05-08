ولد ناجي في عقبة جبر بأريحا عام 1954، وعمل في مجال الإدارة المصرفية (1978-1996)، كما أدار مركز «إنتلجنسيا» للدراسات في العاصمة الأردنية منذ سنة 1996، قبل أن يؤسس المركز الثقافي العربي عام 2009، وأداره حتى عام 2017.

وفاز الأديب الأردني -من أصل فلسطيني- برابطة الكتاب الأردنيين سنة 1984 عن روايته «الطريق إلى بلحارث»، وكذلك جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية من وزارة الثقافة سنة 1989 عن روايته «مخلفات الزوابع الأخيرة»، وجائزة تيسير السبول للرواية من رابطة الكتاب الأردنيين سنة 1992 عن مجمل أعماله.

وترأس ناجي رابطة الكتاب الأردنيين بين عامي 2001 و2003، كما كان عضوا في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، وفي رابطة القلم الدولية فرع الأردن.

وترك الفقيد أعمالا روائية عديدة، منها: «الطريق إلى بلحارث» (1982) و«وقت» (1985) و«مخلفات الزوابع الأخيرة» (1988)، و«رجل خالي الذهن» (مجموعة قصصية، 1989)، و«الحياة على ذمة الموت» (1993).

كما أصدر ناجي رواية «ليلة الريش» (2004) و«عندما تشيخ الذئاب» (2011) و«موسم الحوريات» (2015).

تميزت روايات وقصص جمال ناجي بالتنوع ولم تنحصر أحداثها في أماكن متكررة أو أزمان محددة.

انتخب جمال ناجي رئيسا لرابطة الكتاب الأردنيين في العام 2001 حتى العام 2003، وكان خلال هذه الفترة عضوا في الأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب، وعضوا في مجلس النقباء الأردنيين، وعضوا في اللجنة العليا لعمان عاصمة للثقافة العربية 2002، ورئيس تحرير مجلة «أوراق»، وعضو لجنة سينايوهات الأردن المستقبلية 2020، وعضوا محكما في عدد من لجان تقييم النصوص الأدبية، وشارك في العديد من المؤتمرات الأدبية والفكرية العربية والعالمية، وأعدت دراسات كثيرة عن نتاجاته الأدبية إضافة إلى رسائل الدكتوراه والماجستير التي تناولت تجربته الروائية، كما أدرجت بعض قصصه القصيرة في المناهج المدرسية فيما تدرس رواياته في بعض الجامعات.

وقد تم إعداد ثلاث رسائل دكتوراة وسبع رسائل ماجستير عن أعماله الروائية والقصصية، كما بلغ عدد الكتب التي تحدثت عن أعماله الأدبية ضمن مجموعات أدبية 62 كتاباً

في الجانب الثقافي العام يهتم جمال ناجي بالفلسفة والفكر، كما يهتم موضوعة التعددية الثقافية وقد كتب عنها كثيرا واقيمت له ندوات حولها، كما يهتم بقضية الثقافة المدنية وقد اشرف على برنامج الثقافة المدنية وكتب في

توفي الروائي الأردني جمال ناجي یوم الأحد 6 مایو الحالي عن عمر ناهز 64 عاما إثر جلطة قلبية في العاصمة الأردنية عمان.