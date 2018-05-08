فوائد الترمس للجسم وأعضائه عديدة وكثيرة يصعب حصرها، نظرا لاحتوائه على الكثير من المعادن والبروتينات والألياف وأحماض مفيدة، وكذلك نسبة من الحديد والزنك والكالسيوم وغيرها من العناصر المفيدة للجسم والصحة بشكل عام، وذلك وفقا لموقع « trendydamsels»، وتناول الترمس أمر صحي للغاية لأن فوائده لا حد لها، ولعل أبرز وأهم فوائد الترمس هو قدرته على حماية القلب من الكثير من المشكلات نتيجة احتواء الترمس على فيتامينات هامة.

فوائد الترمس

وأحد أهم وأبرز فوائد الترمس أنه يفيد في خفض معدلات الضغط، لأنه يحتوي كذلك على البروتينات المفيدة في تلك الحالة، وهو ما يفيد في ضبط معدلات ضغط الدم وهي وظيفة وفائدة رائعة ومميزة للترمس الذي يساعد على ضبط حالة الأوعية مما يسمح بتقليل مستوى الضغط بشكل جيد، ومن أبرز فوائد الترمس كما يوضحها الموقع، هو قدراته على ضبط معدلات الكوليسترول النافع والمفيد وزيادته في الدم، فيما تبين أن تناول الترمس يساعد بشدة في تقليل نسبة الكوليسترول الضار الذي يؤذي الإنسان، ولذلك فهو يقوم بوظيفة مزدوجة وفائدة مضاعفة لضبط معدلات الكوليسترول في الجسم بشكل عام نظرا لاحتوائه على بروتينات مفيدة للغاية مما يساعد على تجنب الإصابة بمشكلات الشرايين المعروفة.

ومن أبرز فوائد الترمس الصحية على الإطلاق، هو عمله كمضاد أكسدة طبيعي، يساعد الجسم على الحفاظ على شبابه ونضارته ويؤخر الشيخوخة وعوامل تقدم العمر وتأثيرها السلبي على الصحة والجسم، كما أنه يفيد في الحفاظ على سلامة الكبد والقلب، كما أنه يساعد على زيادة نضارة البشرة.

وفوائد الترمس متعددة ومتشعبة ولا حصر لها، فيكفي أنه يساعد على التخسيس لأنه يشعر الذي يتناوله بالشبع لفترات طويلة، مما يساعده على التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الجسم، وهي الفائدة الأهم والأبرز لتناول الترمس المفيد الذي يحتوي على كم جيد جدا من الألياف المفيدة للجسم والمسببة للشعور بالامتلاء، ولعل أبرز فوائد الترمس أيضا هو احتوائه على البروتين الذي يفيد للغاية مرضى السكر، واللذين يجب أن يتناولوا الترمس لأنه مفيد للغاية في تقليل ومحاولة ضبط مستويات السكر في الدم بنسبة جيدة، وهو ما يجعله من الأكلات المفيدة لهم.