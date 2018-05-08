يدعى بعض الأشخاص بأنه يمتلك قدرات خارقة مثل القدرة على قراءة أفكار الغير ويبدأ في التحدث بطريقة غير منطقية وهي أعراض تلازم مريض الفصام العقلي، الذي يتحدث عنه في السطور التالية الدكتور عادل المدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.

ما هو الفصام العقلي؟

يحدث مرض الفصام العقلي نتيجة اضطرابات في كيمياء الجهاز العصبي ينتج عنه أن الإنسان يبدأ يهذي ويؤمن بمعتقدات خاطئة مثل إنه يمتلك قوة خارقة أو يسمع أصواتاً غريبة.

ماهي أسباب الفصام العقلي؟

الفصام العقلي ليس له أسباب واضحة حتى الآن، ولكن يعتقد البعض أن أسباب الإصابة هي:

- عوامل وراثية.

- خلل وظيفي واختلال كيميائي بالجهاز العصبي والذي يتم علاجه بتناول أدوية طبية تعيد اتزان هذا الاختلال مرة أخرى مع علاج نفسي معرفي لتعريف الشخص أن ما يعتقده من معتقدات خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

ماهي أعراض الفصام العقلي؟

- اعتقاد المريض معتقدات خاطئة مثل إمتلاك قوة خارقة.

- الهلوسة.

- الأوهام.

- الإرتباك والبلبلة.

- عدم القدرة على إتخاذ القرار.

- الميل إلى النسيان.

- تكرار حركات وإيماءات جسدية.

- تركيب جمل بطريقة غير منطقية.

ماهو علاج الفصام العقلي؟

يحتاج المريض إلى تناول أدوية طبية والخضوع لجلسات علاج نفسي معرفي للتوضيح للمريض المفاهيم الصحيحة وإنه لا يمتلك قدرات خارقة كما يدعي.