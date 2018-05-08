بعض أمراض الكبار تصيب الصغار، بحيث لا يمكن لعقلك أن يتخيل أن رضيعك يعاني هذا العرض، حتى بعد التأكد من تشخيص الطبيب له، لذا عليكما على الدوام «كأبوين» التثقف الطبي خاصة في مشكلات المواليد والأطفال للتعرف على الأعرض المرضية الكثيرة التي قد يعاني منها طفلكما دون أن تشعرا بحجم وكبر المشكلة المرضية التي يعانيها، بتلك الكلمات والنصائح البسيطة بدء الدكتور خالد حمدي عليوة استشاري أمراض المسالك البولية والذكورة بالقصر العيني حديثه عن أمراض الأطفال.

وتابع استشاري أمراض المسالك والذكورة حديثه مشيرا إلى أن الكثير من الأعراض قد تظهر على الأطفال ويختلط على الآباء تشخيص المرض، لذا يجب أن يتوجه الأبوين لأقرب طبيب أطفال في حال أن تكرر أو شعر الطفل بعرض مرضى مستمر دون توقف عن البكاء.

وعن أشهر الأعراض المرضية انتشارا، يقول الدكتور خالد حمدى عليوه أن بعض الأطفال والمواليد يعانون من نوبات صراخ طويلة وبكاء لا يتوقف مهما تعاطي المسكنات أو غيرها من العقاقير، وهنا يجب أن يجب عرضه على المختص لأن بعض الأطفال قد يعانون «التواء خصية» وهو مشكلة خطيرة ناتجة عن التواء وانسداد الشريان المغذي للخصية، مما قد ينتج عنه مشكلات كبيرة للطفل إذا لم يتم علاج الحالة سريعا، وقد يكون الطفل مصابا بالتهاب حاد بالخصية أيضا، ويجب نقل هذا الطفل فوراً لأقرب طبيب حتى لا يسبب ضعف بالخصوبة والقدرة الإنجابية له مستقبلا.