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رقم الخبر: 219047 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
المنتخب الاندونيسي للووشو يقيم معسكرا تدريبيا مشتركا مع نظيره الإيراني
في العاصمة الإيرانية طهران؛

المنتخب الاندونيسي للووشو يقيم معسكرا تدريبيا مشتركا مع نظيره الإيراني

سيدخل أعضاء منتخب أندونيسيا لرياضة الووشو طهران يوم الـ 13 من مايو الجاري لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب الايراني للوشوو، تحضيرا لبطولة آسيا 2018 لهذه الرياضة التي ستستضيفها العاصمة الأندونيسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منتخب أندونيسيا الوطني لرياضة الووشو ، الذي يتشكل من 6 لاعبين، 4 رجال وسيدتان، سيدخل طهران يوم الـ 13 من مايو الجاري لإقامة معسكر تدريبي مشترك، إذ سيرافقه مدربان ومدربة ومسؤولان في إتحاد اندونيسيا لرياضة الوشوو.

ومن المقرر أن يبقى هذا الفريق لمدة شهر في ايران لإجراء تمارين مع أعضاء المنتخب الايراني للوشوو، حيث سيقام في هذه الفترة عدد من المبارايات التمهيدية بين اللاعبين الايرانيين والاندونسيين.

يذكر أن المنتخب الاندونيسي للوشو يعد من أهم المنتخبات في هذه الرياضة، كما انه يقوم بإجراء التحضيرات اللازمة للمشاركة في بطولة آسيا 2018 للوشوو التي ستقام في العاصمة الاندونسية جاكرتا ، وسبق وأقام هذا الفريق معسكره التدريبي في الصين.

هذا وقام الاتحاد الاندونيسي لرياضة الوشوو بتقديم طلب للاتحاد الايراني للوشوو، من أجل اقامة المعسكر التدريبي، حيث تمت الموافقة على هذا الطلب بعد دراسة الموضوع.

 
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مصدر الخبر: مهر للانباء
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