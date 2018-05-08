هل توجد اضرار للنسكافيه؟..سؤال يسعى لمعرفة حقيقته الاشخاص العاشقون لهذا المشروب الغني بمادة الكافيين، فنجد أن البعض فور الاستيقاظ من النوم يقوم بتناول كوب من النسكافيه اعتقادا منهم أنه هو الوسيلة التي تساعدهم على التركيز وزوال الرغبة بالنوم، ويصبح هذا المشروب الراعي الرسمي للاستيقاظ من النوم يوميا، وأيضا إدمانا.

ونجد أن الكثير من الدراسات الطبية الحديثة أكدت أن هناك أضرار للنسكافيه، ويجب التخلص من هذه العادة، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره الموقع الطبي « webmd»، مؤكدا أن الإسراف في تناول مشروب النسكافيه يتسبب في الإصابة بالأرق وخفقان القلب، والعديد من الأضرار الأخرى الذي سيوضحها التقرير في الأسطر القادمة، ومنها:

يؤثر الإسراف في تناول النسكافيه على جمال بشرة المرأة لأنه مدر للبول، ويتسبب في فقدان نسبة كبيرة من الماء بالجسم، وهذا يؤدي إلى تأثر البشرة وجمالها ونقائها وصفائها.

الإكثار من النسكافية يؤثر بشكل كبير على عدد نبضات القلب، حيث أن تناوله يساهم بشكل كبير في رفع نبضات القلب، وهذا يؤدي في بعض الأحيان للإصابة بأزمات بالقلب ومشاكل عدة كالجلطات، ولذا إحذر ذلك وقلل من عدد أكواب مشروبك المفضل «النسكافية».

تناول 3 أكوب من النسكافية يوميا يصيبك بالأرق، ويعرضك لعدم القدرة على النوم بشكل سليم وبتعمق، ولذا لا تكثر منه قدر الإمكان.

لمريض الأنيميا أكثر الإكثار من تناول النسكافية، لأنه يساعد على حرق الحديد بالجسم، وهذا يقودك لتدمير جسمك بشكل بطيء.

نتيجة لإدمانك لهذا المشروب، فإذا حاولت أن تقلل منه أو تجاهلك الكوب الصباحي منه، فأنت بهذه الطريقة ستشعر بالإحباط والإكتئاب نتيجة لإنخفاض نسبة الكافيين بالجسم، أحذر ذلك.

إذا كنت تتناول بالمادة المبيضة «كوفي ميت»، فأنت معرض للإصابة بالسرطان لأن هذه المادة تحتوي على شراب الجلوكوز الذي يساهم في ذلك، وأيضا تزيد من فرصة الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، ولذا عليك التقليل أو الإقلاع عن تناوله قدر المستطاع، أو تناول بكوب كامل من الحليب.

يزيد الإسراف في تناول النسكافية في الشعور بالدوخة والهبوط، وذلك نتيجة لأنه مصنوع من مواد غير طبيعية.

هل تعلم أن تناول النسكافية يقلل من وزنك، ولكنه يصيبك بالنحافة نتيجة لأنه يقلل رغبتك في تناول الطعام، ويسد الشهية، وهذا يتضح بشكل تام علي الوجه لأنه يصاحبه الشحوب.

نتيجة لما يحتويه النسكافية من مكونات ضارة للصحة، فتناوله يزيد من الإصابة بالتهابات في المفاصل وهشاشة العظام.