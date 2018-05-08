قال النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني إسحاق جهانغيري اليوم الثلاثاء: إنّ الأعداء فرضوا على ايران حظراً شاقاً في مجال النفط والنظام المصرفي والاقتصاد والمعرفة لكنّ الجميع رأى باُم عينه قوة البلاد وكفاءتها في التفاوض القائم على الإستدلال والمنطق السليم و وقوفها وحدها أمام جميع قوى العالم ودفاعها عن نفسها وترسيخها لمنطقها ومواقفها كما شاءت.

وأكّد جهانغيري على أنّ الإتفاق النووي كان دلالة مبينّة للقوة السياسية والدبلوماسية الايرانية.

وقال خلال مؤتمر زراعي اُقيم في جامعة طهران فرع كرج (غربي طهران): إننا لم نتفاوض مع الولايات المتحدة فحسب بل كانت الدول الاوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الامم المتحدة على الجهة الاُخرى من طاولة الحوار فخرجنا بإتفاق نعتبره فخراً للدبلوماسية الايرانية.

هذا وأكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني على التزام ايران بتعهداتها والتفاهمات التي توصلت اليها مع باقي الاطراف لكنّنا نرى اليوم، قوة عظمى عالمية بدأت تصرخ دون الإكتراث بمبدأ الإحترام تدعي بأنها انخدعت بتوقيع الإتفاق النووي وأنها ستمزقه.

وأفاد جهانغيري بأنّ المحادثات لم تكن سرية خلف أبواب مغلقة بل كانت مفتوحة ونحن على اهبة الاستعداد لإدارة بلدنا مهما كانت الظروف السائدة والإفرازات والتحديات ولدينا برامج في هذا الشأن واولئك كلما زادوا من شدة وطأتهم سنزيد نحن من استعدادنا وردنا.

وبالنسبة للاتفاق النووي قال جهانغيري بأنّ الحكومة ستعمل وفق مصلحة البلاد ووفق ما يعود عليها بالخير.

وأشار جهانغيري خلال كلمته اليوم بأنّ ايران نجحت في تسجيل نمو ايجابي حتى عندما انخفض معدل تصدريها للنفط الى مليون برميل يومياً في بداية الحظر.

كما لفت النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني الى أيّام ولاية محمد خاتمي حيث كانت نسبة استخراج ايران وقطر للغاز من الحقل الغازي المشترك بينهما متساوية ثم سبقنا القطريون في ذلك عام 2006 ثم سبقناهم نحن اليوم.

ومحلياً شدّد جهانغيري على الإبتعاد كل البعد عن اليأس واصفاً المجتمع اليائس بالمجتمع العاجز عن مواجهة التحديات.

وقال جهانغيري: إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على تسوية مشاكلها بنفسها فهي دولة كبرى لديها فرص متعددة وخيارات كثيرة فضلاً عن تمتعها بكفاءات عالية موصياً الجميع بتعزيز الوحدة والإنسجام والحوار الوطني.