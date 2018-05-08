صرح رئيس معاونية تكنولوجيا الفضاء الايرانية «مجتبى سرداقي» بأن الاقمار الصناعية المكعبية التي تمت تصميمها على يد الباحثين في ثلاث جامعات ايرانية، سيتم تصنيعها ومن ثم اطلاقها عن قريب.

أن رئيس معاونية تكنولوجيا الفضاء الايرانية «مجتبى سرداقي»، قال في كلمة القاها في المراسم الختامية للدورة العاشرة من المنافسات الوطنية للفضاء الجوي بإيران، التي اقيمت بجامعة أمير كبير، أن هذه المنافسات تجري في اطار إعداد الأفكار من أجل الخوض في مجال الصناعة والتسويق.

وفي اشارة الى برامج ومخططات منظمة الفضاء الايرانية التي تأتي في إطار ترويج وتطوير الصناعات الفضائية بإيران، قال سرداقي: احد هذه البرامج خصصت لتلامذة المدارس، اذ تتيح لهم تقديم أفكارهم وإبداعاتهم، لكن الاخرى التي هي عبارة عن منافسات تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية المكعبة والتي اقيمت عام 2015، كانت مخصصة للطلاب والباحثين في الجامعات، إذ استطاعت ثلاث جامعات من بين 21 جامعة، التأهل الى المرحلة النهائية.

وذكر سرداقي أن هذه المنافسات قد أقيمت في إطار صنع اقمار صناعية بقطر 10 سنتيمترات، حيث من المقرر أن يتم صناعتها ومن ثم إطلاقها من داخل أو خارج البلاد.