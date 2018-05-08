  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219044 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:35 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ثلاث جامعات ايرانية تصمم وتصنع اقماراً صناعية

ثلاث جامعات ايرانية تصمم وتصنع اقماراً صناعية

صرح رئيس معاونية تكنولوجيا الفضاء الايرانية «مجتبى سرداقي» بأن الاقمار الصناعية المكعبية التي تمت تصميمها على يد الباحثين في ثلاث جامعات ايرانية، سيتم تصنيعها ومن ثم اطلاقها عن قريب.

أن رئيس معاونية تكنولوجيا الفضاء الايرانية «مجتبى سرداقي»، قال في كلمة القاها في المراسم الختامية للدورة العاشرة من المنافسات الوطنية للفضاء الجوي بإيران، التي اقيمت بجامعة أمير كبير، أن هذه المنافسات تجري في اطار إعداد الأفكار من أجل الخوض في مجال الصناعة والتسويق.

وفي اشارة الى برامج ومخططات منظمة الفضاء الايرانية التي تأتي في إطار ترويج وتطوير الصناعات الفضائية بإيران، قال سرداقي: احد هذه البرامج خصصت لتلامذة المدارس، اذ تتيح لهم تقديم أفكارهم وإبداعاتهم، لكن الاخرى التي هي عبارة عن منافسات تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية المكعبة والتي اقيمت عام 2015، كانت مخصصة للطلاب والباحثين في الجامعات، إذ استطاعت ثلاث جامعات من بين 21 جامعة، التأهل الى المرحلة النهائية.

وذكر سرداقي أن هذه المنافسات قد أقيمت في إطار صنع اقمار صناعية بقطر 10 سنتيمترات، حيث من المقرر أن يتم صناعتها ومن ثم إطلاقها من داخل أو خارج البلاد.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5161 sec