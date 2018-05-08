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رقم الخبر: 219043 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
فريق ايران بالمصارعة الحرة بطلاً للعالم
في البطولة التي جرت بالمغرب

فريق ايران بالمصارعة الحرة بطلاً للعالم

أحرز فريق "طلبة الاعدادية في لرستان" الايراني بطولة العالم بالمصارعة الحرة في البطولة التي جرت في المغرب.

حيث حصد الفريق الايراني 8 مدياليات ذهبية وواحدة برونزية، متفوقاً على فرق من البرازيل وافريقيا الجنوبية.

فقد حصل كل من (محمد روزبهاني – اكبر فضلي – حسين اصغر بور – جواد جوادي – مهدي حسين نيا – سهراب ادهم خليلي – مهدي كبرزاده – رضا خاني) على الميدالية الذهبية، فيما حصل حسين رضوانيان على الميدالية البرونزية.

هذا وقد حصل فريق خوزستان على بطولة العالم بالمصارعة الرومانية التي انتهت منافساتها قبل يومين في المغرب ايضاً، وذلك بحصده 5 ميداليات ذهبية وثلاث فضيات.

وبهذه المناسبة بارك وزير التربية والتعليم ايران شعباً وحكومة ورياضيين بهذه الانتصارات التي تحققت على الساحة الرياضية، فقد كانت لوزير التربية والتعليم جهود مكثفة لمشاركة فريق خوزستان ولرستان في هذه المسابقات، وذلك لقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع ايران، فقد رفض استقبال فريقي المصارعة الحرة والرمانية، ولكن بجهود وزير التربية والتعليم استطاع ان يحل المشكلة ويشارك هذان الفريقان بالبطولة ويحصدانها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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