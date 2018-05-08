أحرز منتخب ایران میدالیتین ذهبیتین وفضیة واحدة بمنافسات الرمایة وذلك في اطار بطولة العالم للرمایة 2018 للمعاقین المقامة في كوریا الجنوبیة.

ونال الذهبیة لمنتخب ایران الرامیة سارا جوانمردي بالمسدس الخفیف لمسافة 50 مترا P4 وبتسجیل 224.5 نقطة، فیما نالت 'سمیرا ارم' المركز السابع .

كما فازت ایران بالفضیة في فئة المنتخبات للمسدس الخفیف لمسافة 50 مترا والذی ضم اللاعبین 'سارا جوانمردی' و' سمیرا ارم' و' مهدی زماني' بمجموع (1627) نقطة .

ومن الجدير بالذكر أن سارا جوانمردی كانت قد احرزت الاثنين المیدالیة الذهبیة بمنافسات الرمایة بالمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار وترشحت الى أولمبیاد طوكیو 2020.

وتستضیف بطولة العالم للرمایة مدینة 'شیونجیو' الكوریة الجنوبیة بمشاركة 400 لاعب ولاعبة یمثلون 46 بلدا.