ويقام هذا المهرجان في مدينة موسكو عاصمة روسيا ومركزها السياسي والاقتصادي والثقافي حيث يختار المهرجان أفضل الأفلام شهريا ويعرضها في سينما ميراج بموسكو أواخر العام الميلادي.

وقد تم عرض فيلم «زونا» للمرة الأولى في الدورة السادسة عشرة من مهرجان «معالم ليالي فرنسا» للأفلام الذي يختار الأفلام ويعرضها في أكثر من سبعين دولة أخرى في إطار 140 برنامجا ثقافياً.