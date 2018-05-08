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|رقم الخبر: 219039
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 14:39
|الاقسام: ثقافة وفن
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فيلم «زونا» الإيراني يتأهل لمهرجان أوراسيا الروسي
تاهل الفيلم القصير الإيراني بعنوان «زونا» (zona) من إخراج طوفان نهان قدرتي للسباق النهائي من مهرجان أوراسيا الروسي.
ويقام هذا المهرجان في مدينة موسكو عاصمة روسيا ومركزها السياسي والاقتصادي والثقافي حيث يختار المهرجان أفضل الأفلام شهريا ويعرضها في سينما ميراج بموسكو أواخر العام الميلادي.
وقد تم عرض فيلم «زونا» للمرة الأولى في الدورة السادسة عشرة من مهرجان «معالم ليالي فرنسا» للأفلام الذي يختار الأفلام ويعرضها في أكثر من سبعين دولة أخرى في إطار 140 برنامجا ثقافياً.
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