فاز الفيلم الوثائقي الايراني «ناسجو الخيال» للمخرج محمدصادق جعفري بجائزة افضل فيلم في مهرجان «آرك» الدولي في المانيا.

ونافس وثائقي «ناسجو الخيال» (بافندكان خيال) ثمانية افلام من مختلف انحاء العالم في قسم «لعبة الفن» في الدورة الثانية لمهرجان «آرك» الدولي للافلام في المانيا.

وكان «ناسجو الخيال» قد شارك في العديد من المهرجانات الدولية وفاز فيها بجوائز وترشح في بعضها لجوائز.

ويروي «ناسجو الخيال» قصة مجموعة من الكفيفات يعملن في حياكة السجاد ويستمتعن بمهنتهن وبرفقة بعضهن وقضاء اوقات سعيدة معاً.