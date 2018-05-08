  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219038 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:39 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي ايراني يفوز بجائز افضل فيلم في «آرك»الالماني

وثائقي ايراني يفوز بجائز افضل فيلم في «آرك»الالماني

فاز الفيلم الوثائقي الايراني «ناسجو الخيال» للمخرج محمدصادق جعفري بجائزة افضل فيلم في مهرجان «آرك» الدولي في المانيا.

ونافس وثائقي «ناسجو الخيال» (بافندكان خيال) ثمانية افلام من مختلف انحاء العالم في قسم «لعبة الفن» في الدورة الثانية لمهرجان «آرك» الدولي للافلام في المانيا.

وكان «ناسجو الخيال» قد شارك في العديد من المهرجانات الدولية وفاز فيها بجوائز وترشح في بعضها لجوائز.

ويروي «ناسجو الخيال» قصة مجموعة من الكفيفات يعملن في حياكة السجاد ويستمتعن بمهنتهن وبرفقة بعضهن وقضاء اوقات سعيدة معاً.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2630 sec