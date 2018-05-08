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|رقم الخبر: 219037
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 14:38
|الاقسام: ثقافة وفن
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انيميشن ايراني يحرز جائزة افضل فيلم في مهرجان هندي
فاز فيلم الانيميشن الايراني «هيا رستم هيا» للمخرج حسين ملايمي بجائزة افضل انيميشن في مهرجان «Wular Lake» الدولي للافلام القصيرة في الهند.
واقيم مهرجان «Wular Lake» الدولي للافلام القصيرة في الفترة من 26 الى 28 ابريل الماضي في ولاية كشمير الهندية.
«هيا رستم هيا» مدته 11 دقيقة وكان عرضه الاول في مهرجان «الانيميشن» المحلي في طهران وحصل منه على جائزة افضل فيلم وجائزة افضل مخرج.
ويحكي انيمشن «هيا يا رستم» في اطار كوميدي قصة البطل الاسطوري الايراني «رستم» الذي وردت قصته في الشاهنامة، حيث يأتي من الاسطورة الى الواقع اليوم في مدينة طهران ويحاول ان يعوض عما فعله بابنه «سهراب» بايجاد دواء له لشفائه لكنه لا يعرف فيما اذا كان ما يفعله للوصول الى ما يريد، مشرع وقانوني ام لا.
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