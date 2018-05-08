وقع كل من رئيسي إيران وفرنسا مذكرة تفاهم منذ قرابة الخمس سنوات تتضمن التعاون في مجال البحث العلمي بين منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية ومتحف اللوفر الفرنسي لتبادل عرض اثار ومقتنات المتاحف.

ان المتحف الوطني الايراني قام منذ شهرين بعرض 56 اثرا من آثار ومقتنيات متحف اللوفر الفرنسي بالمقابل تم ارسال بعض اثار ومقتنيات قصر «كلستان» الايراني إلى متحف اللوفر في فرنسا منذ قرابة الشهر .

يتم عرض هذه الآثار في معرض خصص للفن القاجاري هذه الآثار تقريبا من ثمانية متاحف ايرانية ومن المجموعة الدولية بالاضافة الى 21 اثرا من المتحف الوطني الايراني وقصر «كلستان».

واقيم معرض «إمبراطورية الزهور الحمراء» في فرنسا لالقاء نظرة جادة على هذه الفترة وفنها، لان قصر كلستان يعتبر أحد أهم الكنوز التاريخية لهذه الفترة الزمنية في العالم لهذا السبب تم إرسال بعض أعماله إلى فرنسا.

بدأ المعرض منذ 27 اذار/مارس وسيستمر لمدة ثلاثة اشهر في متحف اللوفر في فرنسا يتضمن المعرض 19 اثرا من الاثار الفنية ،ثماني لوحات زيتية لناصر الدين شاه والبوم صور التقطها ناصر الدين شاه بنفسه بالاضافة الى كاميرا تصوير وتاج نحاسي لاقا محمد خان ونسختين من القرآن نادرتين وبعض القصاصات بخط كل من ناصر الدين شاه وميرزا بابا ومحمد باقر واسدالله شيرازي واسماعيل جلاير وجعفر خان.