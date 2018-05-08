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رقم الخبر: 219035 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:37 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران تشارك في مسابقات القرآن الكريم بماليزيا

ايران تشارك في مسابقات القرآن الكريم بماليزيا

إنطلقت المسابقات الدولية للقرآن الكريم في ماليزيا في دورتها الستين بحضور قراء وحفاظ من 24 دولة حول العالم ومشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمثلها المقرىء «مختار دهقان».

وقد شارك في مراسم إفتتاح المسابقات التي إنطلقت يوم الإثنين 7 مایو المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في كوالالمبور «علي محمد سابقي» وجمع من الإيرانيين المقيمين في ماليزيا.

وكان دهقان قد حاز العام الماضي علی المرتبة الثانية في المسابقات الوطنية للقرآن الكريم لكن تقرر إرساله إلی مسابقات ماليزيا ممثلاً عن إيران بسبب النقاط العالية التي حاز عليها في مجال التجويد واللحن.

وتعتبر مسابقات ماليزيا الدولية للقرآن الكريم من أقدم المسابقات الدولية في هذا المجال وتعود أول دورة لها إلی العام 1961.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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