أبرم الناشر والكاتب الجزائري، ابو بكر زمال اتفاقية تعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية لترجمة أعمال الكتاب الایرانیین إلى ثلاث لغات في الجزائر وقال: أنا مسرور جدا لرؤية إيران التي هي على النقيض مما كنت أتصوره اذ رأیتها كبلد منفتح فكریاً ويحترم جميع الثقافات والأديان.

وقال رئيس مركز الترجمة ونشر العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية، رسول اسماعیل زاده دوزال انه تم توقیع مذكرة تفاهم لترجمة 10 كتب من أعمال الكتاب الإيرانيين الى اللغتين العربية والفرنسية مع الكاتب والناشر الجزائري، أبو بكر زمال.

ووفقاً لاتفاق فقد أعلن الجانبان عن استعدادهما للتعاون في مجال الثقافة وتعریف أعمال الكتاب والشعراء في كلا البلدین من خلال الترجمة. ومن الكتب التي تقرر ترجمتها ونشرها في سياق مشروع «تاب» وفقا لقوانين وأنظمة الجزائر هي كما يلي:

«تاريخ الموسيقى الإيرانية» تألیف روح الله خالقي، «تاريخ القرآن» من إعداد محمد راميار، «تعلیم الفلسفة» تأليف محمد تقي مصباح، «الأشياء الجيدة للأطفال الطيبين» من تأليف مهدي آذر يزدي، «دراسات قرآنية» تأليف بهاء الدين خرمشاهي، «أنا على قيد الحياة» تألیف معصومة آباد، «التیار الفكري للفلسفة في التاريخ الإسلامي» للدكتور ديناني، «دا» بقلم زهراء حسيني و«مائة سنة من الرواية» لحسن مير عابديني.

وذكر السيد أبو بكر زمال، مدير دار نشر دار البیت في الجزائر بعد التوقيع على مذكرة التعاون بأن هذه هي المرة الثانية التي یزور فيها معرض طهران للكتاب كما أعرب عن دهشته للمشاركة الواسعة للشعب وكذلك سائر الدول في معرض الكتاب في طهران.

كما أعرب عن سعادته لزیارة إيران التي وصفها بالبلد المنفتح علی العالم ویحترم جميع الثقافات والأديان وقال: إن رؤية الجناح الخاص بالطائفة الیهودیة أمام جناح الفقه الإسلامي يعزز هذه الفكرة في داخلي .

وأعرب عن أمله بترجمة أعماله من قبل الناشرين الإيرانيين وقال: في الجزائر نواجه نقصاً في مترجمي الكتب الایرانیة خاصة ان الأعمال الإيرانية في الجزائر غير معروفة مضیفاً بعدم وجود كتب لمؤلفين إيرانيين خاصة ان الشعب الجزائري یرغب في التعرف علی الثقافة والموسيقى الإيرانية الغنیة.