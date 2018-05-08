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رقم الخبر: 219033 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
جيمس يقود كافاليرز لنهائي المناطق بدوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافاليرز لنهائي المناطق بدوري السلة الأمريكي

قاد ليبرون جيمس كليفلاند كافاليرز لحسم تأهله نهائي المناطق بدوري السلة الأمريكي للمحترفين، بتغلب فريقه على تورونتو رابتورز (128-93) في رابع مباراة بمواجهتهما بالدور قبل النهائي للمناطق.

وأحرز جيمس 33 عامًا 29 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات ليحقق كافاليرز، وصيف بطل الموسم الماضي، الانتصار الرابع على التوالي أمام رابتورز في ثاني الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وأضاف كيفن لاف، 23 نقطة لكافاليرز، بينما كان يوناس فالانسيوناس، أبرز عناصر رابتورز، وسجَّل للفريق 18 نقطة.

وأنعش فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، آماله أمام بوسطن سلتيكس حيث تغلب عليه (103-92) بعد 3 انتصارات متتالية حققها سلتيكس، ليصبح الأخير متقدمًا (3-1)، ويتأجل حسم المواجهة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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