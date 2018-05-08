*امتاز الشيخ الكليني المُكنّى بـ«أبي جعفر» بخصائص علميّة، وفضائل عقليّة، انحسرت عند غيره أو ضعفت، فأصبح علَماً بين أقرانه.. وظلّ كذلك على مدى أحد عشر قرناً، ولا يزال يُنظَر إليه بعين الإجلال والإكبار، ويُعتنى بطريقته في فحص الروايات وضبط الأسانيد والمتون في النصوص ونقل الأحاديث من أصولها

أبوجعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المعروف بالكليني الرازي من كبار فقهاء ومحدثي الشيعة الإمامية ومؤلف كتاب الكافي الذي يعدّ من أهم المصادر الحديثية الأربعة عند الشيعة.

ولد في قرية كُلين إحدى توابع مدينة الري. كما يستفاد من مجموعة من القرائن التاريخية أنّ زمن ولادته يقارب ولادة الامام الحجّة المنتظر عليه السلام في سنة 255ه وأنّه عاش في زمن الغيبة الصغرى. واحتمل السيد بحر العلوم أنّه أدرك بعض أيام الحسن العسكري. فيما ذهب السيد الخوئي إلى القول بأنّ ولادته كانت بعد وفاة الحسن العسكري عليه السلام وفي بدايات الغيبة الصغرى.

أمّا سُكناه فكانت في مدينة بغداد، سافر إليها من كُلَين لينشغل فيها بالتدريس والفُتيا، ولم يذكر رجال التراجم شيئاً مفصّلاً عن حياة هذا العَلَم، وكأنّه لم يكن مشهوراً بين العلماء في بادئ أمره حتّى ظهر تأليفه الشهير «الكافي» الذي ذاع صيتُه في الآفاق، فتوجّه إليه العلماء عاكفين على دراسته والأخذ منه وتمجيده والثناء على مؤلّفه الكلينيّ، منصرفين عن التعرّف على حياته وسيرته. وكأنّ الكتاب أصبح عنواناً كافياً للكاتب، يحكي حياته في الجانب العلميّ بشكل واضح.

امتاز الشيخ الكليني المُكنّى بـ«أبي جعفر» بخصائص علميّة، وفضائل عقليّة، انحسرت عند غيره أو ضعفت، فأصبح علَماً بين أقرانه.. وظلّ كذلك على مدى أحد عشر قرناً، ولا يزال يُنظَر إليه بعين الإجلال والإكبار، ويُعتنى بطريقته في فحص الروايات وضبط الأسانيد والمتون في النصوص ونقل الأحاديث من أصولها.

لهذا، ظلَّ الشيخ الكلينيّ مورد رجوع الفقهاء والمحقّقين والعلماء، ومحطّ رجال الفكر والقلم؛ إذ هو من أوائل مَن دوّنوا النصوص الشريفة التي كان عليها بناءُ أحكام الإسلام، وتفهّمُ علومه وأغراضه وغاياته الكريمة. ولم يكن نقلُه نقلاً عابراً، إنّما تحلّى بالتنقية والتحقيق العالي والدقّة الفائقة، في ترتيبٍ ونقلٍ للأحاديث من الأُصول الواردة عن الأئمّة عليهم السّلام.

ولهذه الخصائص المهمّة.. كان الكُليني محلَّ ثناء العلماء وإعجاب المحدِّثين، من السابقين واللاحقين، ومن الموافقين والمخالفين.

وينتسب الكليني إلى بيت أصيل معروف في الري، وقد عرف من رجال هذا البيت مجموعة من العلماء وحملة الحديث والفقه، منهم: والده يعقوب بن إسحاق الذي يعدّ من كبار علماء الإمامية زمن الغيبة الصغرى في كلين.

مؤلفاته:

للكليني (رحمه ‏الله) مؤلفات غير الكافي – ذائع الصيت- والذي يحز في النفس ألماً إنها تعد اليوم كلها – سوى الكافي – من الكتب المفقودة، وهذا هو ما يؤسف عليه حقا، على أن بعضها.

قد تخطى القرون ووصل بسلامة إلى القرن الحادي عشر الهجري -كما تتبعناه- ثم لم يعد له بعد هذا التاريخ عين ولا اثر. وفيما يأتي أسماء مؤلفاته وهي:

كتاب تعبير الرؤيا، كتاب الرد على القرامطة، كتاب الرسائل، خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) مصرحا بأخذه من هذا الكتاب ما هو مواضع الحاجة، 4- كتاب ما قيل في الأئمة (عليهم السلام) من الشعر، كتاب الرجال، كتاب خصائص الغدير، أو خصائص يوم الغدير، كتاب الكافي.

ويظهر من تعداد كتب الكليني انه كان مقلا في التأليف قياسا إلى شيوخ الشيعة كالمفيد، والصدوق، والطوسي، وأضرابهم، وعذره في‏ هذا هو انه (‏رحمه الله) ‏كان‏ منصرفا بكل ‏همته وعلمه إلى معرفة حديث أهل البيت (عليهم السلام) الذي لم يجمع في موسوعة كالكافي قبله، ولم ينقح بعضه، بل كان موزعا على مئات الكتب، منها – وهو الأعم الأغلب – ما هو معتبر ومعتمد في ذلك العصر، ومنها ما هو ليس كذلك، مع تفرق هذه الكتب ومشايخ الحديث في معظم أمصار الإسلام، ولما كان الكليني هو أول من تصدى لجمع أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) من عيونها ومصادرها وحفاظها الثقات، لذا نراه قد استرخص من عمره -لأجل هذه المهمة- عشرين سنة، ولولا الكافي لكانت تلك المدة الطويلة حافلة في التصنيف والتأليف.

والحق، انه لو لم يكن للكليني إلا الكافي لكفاه فخراً وثواباً على مر العصور، إذ خلد حسنة جارية له إلى يوم النشور، وعلى مثل هذا فليتنافس المتنافسون.

والكافي كتاب موسوعي، ذكر فيه ما يحتاجه الفقيه والمحدث والمتكلم والمؤرخ وطالب العلم، هذا مع تناوله دقائق فريدة لا توجد في غيره تتعلق بشؤون العقيدة، وتهذيب السلوك، ومكارم الأخلاق.

والكتاب – بحسب تصنيف مصنفه – يقع في ثلاثة أقسام وهي:

1- أصول الكافي: حظي هذا القسم بعناية خاصة من لدن العلماء، لم يحظ بها – عند الإمامية – كتاب في بابه، وذلك لاشتماله على أحاديث وأبواب لم تذكر في غيره من كتب الحديث عندهم، إذ تعرضت أحاديث الأصول من الكافي لمختلف مباحث العقيدة، كالتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد يوم القيامة، هذا مع كثرة الأحاديث الواردة في مجالات معرفية أخرى، وما للقرآن الكريم من فضل عظيم، وآداب العقيدة، إلى غيرها من الأمور الأخرى التي اهتمت بدراستها كتب الكلام، والفلسفة، والعقائد.

وقد رتب الكليني (رحمه ‏الله) أحاديث الأصول من الكافي في ثمانية كتب، وهي: كتاب العقل والجهل، وكتاب فضل العلم، وكتاب التوحيد، وكتاب الحجة، وكتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن الكريم، وكتاب العشرة.

2- فروع الكافي: صنف الكليني (رحمه الله تعالى) أحاديث الفروع على أساس تعلقها بمعرفة الإحكام الفرعية الشرعية التي تبحث عادة بكتب الفقه الإسلامي، لذا نرى من الضرورة التعرض إلى بيان هيكلها العام في فقه الشيعة الإمامية.

3- روضة الكافي: اختار الكليني لهذا القسم من الكافي اسم (الروضة)، لاشتماله على أمور كثيرة يصعب تصنيفها في كتب وأبواب.

فقد تعرض‏ فيه إلى‏كثير من‏ الأحاديث ‏المفسرة ‏لكتاب‏ الله ‏عز وجل، مع بيان زهد النبي(ص)، وسيرته العطرة، وأقواله الكريمة، مع شي‏ء من قصص بعض الأنبياء (عليهم السلام)، لأخذ العبرة منها، زيادة على خطب الأئمة (عليهم السلام)، ورسائلهم، وحكمهم، ومواعظهم، مع نتف من الأحداث التاريخية المهمة، وسير بعض الصحابة، وكيفية إسلامهم،و..

على أن الكليني (رحمه ‏الله) قد التزم في الكافي التزاما عجيبا في رواية النص المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام)، فهو لا يتصرف أبدا في لفظ الحديث، ولا ينقله بالمعنى بتاتا لفرط أمانته في الرواية، هذا مع كونه فقيها مجددا قريب العصر من مصدر رواياته.

وفاته

ذُكرت سنة وفاة الشيخ الكلينيّ رحمه الله مرّتين: 328 هـ، و 329 هـ.. وكلتاهما مشهورتان. إلاّ أنّ النجاشيّ أكدّ أن وفاته وقعت سنة تناثر النجوم وهي سنة 329 ه، وهي السنة التي تساقطت فيها الشهب بكثرة ملحوظة. ويبقى الثابت في وفاته أنّها كانت قبل الغيبة الكبرى.

ودُفن في بغداد بباب الكوفة.. وهو أحد الأبواب الأربعة لقصر المنصور الذي بناه وسط بغداد. وقبر الشيخ الكلينيّ واقع في الجانب الشرقيّ المُسمّى بـ «الرُّصافة» عند طرف جسر الشهداء اليوم، وقد أصبح معروفاً بل مَزاراً معلوماً.