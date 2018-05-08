منطقة «بازفت» احدى مناطق مدينة «كوهرنغ» في محافظة جهار محال وبختياري جنوب غربي ايران والتي تبعد 190 كلم عن مدينة شهركرد، تتمتع بمعالم سياحية كثيرة تستقطب ملايين السياح إليها.

ان طبيعة منطقة «بازفت» الجميلة والساحرة تجذب السياح اليها طيلة العام لاسيما في فصل الربيع.

وتتمتع هذه المنطقة بمعالم سياحية كثيرة وغطاء نباتي وغابات من البلوط الواسعة، كما تضم هذه المنطقة بمناخها الجميل والجبلي وينابيعها الوافرة وبساتينها الكبيرة العديدة من القرى ذات الطبيعة الخلابة.