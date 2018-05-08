تأهل الفرنسي جايل مونفيس للدور الثاني، ببطولة مدريد لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعدما هزم الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور الأول بالبطولة ا الاثنين بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-2 و3-6 و6-3، ليضرب موعدا مع الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب.

واستغرق المصنف الـ41 عالميا، الفائز بلقب بطولة الدوحة هذا العام، ساعة و38 دقيقة، للفوز بمباراته الأولى في البطولة، خلال مشاركته العاشرة.

وسيلتقي مونفيس في الدور الثاني مع نادال، وسبق أن التقى اللاعبان خلال مسيرتهما 15 مرة، خرج منها نادال فائزا في 13 مناسبة، مقابل مرتين للاعب الفرنسي.

وكانت المرة الأخيرة التي التقيا فيها، في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، العام الماضي، وانتهت بفوز نادال بثلاث مجموعات لواحدة.