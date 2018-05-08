تفوق واشنطن كابيتالز (2-1) على بيتسبرج بنجوينز، بعد وقت إضافي ليحسم سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية.

وسجَّل يفجيني كوزنتسوف، هدف الانتصار لكابيتالز بعد مرور 5 دقائق و27 ثانية من الوقت الإضافي.

وتفوق كابيتالز بذلك (4-2) في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات ليضمن الظهور بالدور النهائي لأول مرة في 20 عامًا.

وسيلعب كابيتالز مع تامبا باي لايتنينج الذي تفوق (4-1) على بوسطن بروينز في سلسلة الدور قبل النهائي.

وسيظهر واشنطن في الدور النهائي للقسم الشرقي للمرة الثالثة فقط في تاريخه والأولى منذ موسم "1997-1998" عندما تفوق على بافالو سابريس، ثم خسر أمام ديترويت رد وينجز في نهائي المسابقة.