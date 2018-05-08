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رقم الخبر: 219028 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
فريق "وليامز" يطالب بمراجعة عقوبة سيروتكين قبل سباق إسبانيا

فريق "وليامز" يطالب بمراجعة عقوبة سيروتكين قبل سباق إسبانيا

طلب فريق وليامز المشارك ببطولة العالم فورمولا 1 من المشرفين مراجعة قرار فرض عقوبة التأخير 3 مراكز ضد السائق الروسي سيرجي سيروتكين عند الانطاق في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان الإثنين إنَّ وليامز طالب المشرفين بإعادة النظر في عقوبات سباق جائزة أذربايجان الكبرى، في 29 أبريل/نيسان الماضي.

ويسمح الاتحاد الدولي للسيارات بحدوث ذلك في حال اكتشاف "عنصر جديد مؤثر ومتعلق بالحادث".

واقيمت جلسة استماع أولى عن طريق الهاتف امس الثلاثاء، وستليها جلسة أخرى إذا وافق المشرفون على قبول وجود عنصر جديد.

ويضم فريق المشرفين في باكو المخضرم الدنماركي توم كريستنسن، الفائز بسباق لومان 9 مرات.

ومن ضمن حوادث سباق أذربايجان التصادم الذي حدث في اللفة الأولى بين سيروتكين، وفرناندو ألونسو سائق مكلارين، ونيكو هولكنبرج سائق رينو.

واحتل ألونسو المركز السابع متقدمًا بمركز واحد على الكندي لانس سترول، سائق وليامز الذي حصد أول نقاط للفريق هذا الموسم.

أما سيروتكين الذي تعرض للعقوبة بسبب الإسراع نحو مؤخرة سيارة المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فورس إنديا، فقد انسحب بسبب الحادث.

وسيقام السباق الخامس في الموسم، والأول في أوروبا، في حلبة كتالونيا في برشلونة، مطلع الأسبوع المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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