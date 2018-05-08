أحرز الويلزي مارك وليامز، لقب بطولة العالم للسنوكر للمرة الثالثة، وعمره 43 عامًا، بعدما فاز (18-16) على الأسكتلندي جون هيجينز في نهائي مثير الإثنين.

وأصبح وليامز أكبر فائز ببطولة العالم منذ حقق الويلزي راي ريردون لقبه السادس في 1978، وعمره 45 عامًا ليصبح أكبر فائز باللقب.

وقاتل هيجينز، 42 عامًا، وعوض تأخره (15-10) ليدرك التعادل (15-15)، لكن وليامز حسم اللقاء، بعدما احتفظ بهدوئه ليحرز اللقب بعد 15 عامًا من حصد اللقب الثاني، واحتل هيجينز بطل العالم 4 مرات المركز الثاني للعام الثاني على التوالي.