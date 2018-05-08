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رقم الخبر: 219026 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
الصربي "مازيتش" يدير نهائي دوري ابطال اوروبا
اسوأ حكم في مونديال 2014

الصربي "مازيتش" يدير نهائي دوري ابطال اوروبا

سيتولى الحكم الصربي ميلوراد مازيتش (45 عاما) مهمة قيادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي تجمع ريال مدريد الإسباني بطل الموسمين الماضيين وليفربول الإنجليزي، وذلك في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 ايار/مايو الحالي.

وسيتولى الصربيان ميلوفان ريستيتش وداليبور ديوردييفيتش مهمة مساعدة مازيتش الحكم الدولي منذ عام 2009 والذي اختير ايضا ضمن الطاقم التحكيمي لمونديال روسيا الصيف المقبل.

وسبق لمازيتش أن قاد اربع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، إضافة الى مباراتين في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي تقام مباراتها النهائية في 16 الشهر الحالي بين اتلتيكو مدريد الإسباني ومرسيليا الفرنسي في ليون الفرنسية بقيادة الحكم الهولندي بيورن كويبرز (45 عاما) وبمساعدة مواطنيه ساندر فان رويكل وايروين زينسترا.

ومن الجدير بالذكر ان الحكم الصربي "ميلوراد مازيتش" قد اختير في مونديال 2014 في البرازيل كأسوأ حكم في البطولة.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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