قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء إنّ الشعب اللبناني الرشيد أدلى بصوته في صناديق الاقتراع ليهتف بأعلى صوته: لا للولايات المتحدة ولا للصهاينة.

وخلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في الإجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي بمناسبة إنتصار حزب الله لبنان في الانتخابات النيابية التي تمّ إحصاء نتائجها أمس قدّم لاريجاني التهاني الى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان وميشيل عون رئيس جمهورية هذا البلد ونبيه بري رئيس البرلمان اللبناني.

وأضاف لاريجاني في كلمته: رغم جميع التشويشات والممارسات التشويهية والأموال القذرة التي انحدرت من جانب الولايات المتحدة والصهاينة وأذيالهما في المنطقة إلّا أنّ الشعب اللبناني الرشيد أدلي بصوته في صناديق الاقتراع هاتفاً ضمنياً بعبارة «لا لأمريكا ولا للصهاينة».

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان والبلدية في تونس والبرلمانية المرتقبة في العراق، ردا من الشعوب على ضغوط اميركا السياسية والعسكرية في المنطقة.

وأفاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بأنّ على ترامب أن يفهم طبيعة ردود فعل شعوب المنطقة حيال الضغط العسكري والسياسي الموجّه اليها وليعلم بأنّ هذه الشعوب المظلومة كيف تواجه غطرسته.

وقال لاريجاني: لدينا اليوم تياران هامّان في المنطقة، الأول منهما تيار مرتجع متخلف مستند الى ديكتاتوريات ومُنتَمٍ الى الولايات المتحدة والثاني هو التيار المنادي بالديمقراطية الذي سمعنا رسالته التي وجهها عبر صناديق الاقتراع اللبنانية وعبر انتخابات المجالس البلدية التونسية وإن شاء الله الانتخابات في العراق ايضاً.

وخاطب لاريجاني رئيس الولايات المتحدة قائلاً: يا ترامب، ها قد لاحظت بنفسك نتائج الأعمال الرذيلة القذرة الأمنية الأمريكية الصهيونية التي دعمت الارهابيين خلال السنوات الماضية ولاتشك بأنّ عدم التزامك بالتعهدات النووية سيعود عليك بنفس النتائج وإعلَم بأنّ الشعب الايراني العظيم بقيادة سماحة آية الله الخامنئي (دامت بركاته) سيستمر في نهجه القائم على تطلعات الثورة الاسلامية المتجلية في سيرة وحياة الإمام الخميني الراحل(رض).

وتوجه لاريجاني، بالتهنئة للبرلمان اللبناني ودولة الرئيس نبيه بري لنجاح الشعب اللبناني العزيز في الانتخابات البرلمانية، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

كما هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بفوز تيار المقاومة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.