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|رقم الخبر: 219025
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 13:53
|الاقسام: محليات
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لاريجاني: أصوات اللبنانيين كانت بمثابة «لا» كبرى لأمريكا والصهاينة
قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء إنّ الشعب اللبناني الرشيد أدلى بصوته في صناديق الاقتراع ليهتف بأعلى صوته: لا للولايات المتحدة ولا للصهاينة.
وخلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في الإجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي بمناسبة إنتصار حزب الله لبنان في الانتخابات النيابية التي تمّ إحصاء نتائجها أمس قدّم لاريجاني التهاني الى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان وميشيل عون رئيس جمهورية هذا البلد ونبيه بري رئيس البرلمان اللبناني.
وأضاف لاريجاني في كلمته: رغم جميع التشويشات والممارسات التشويهية والأموال القذرة التي انحدرت من جانب الولايات المتحدة والصهاينة وأذيالهما في المنطقة إلّا أنّ الشعب اللبناني الرشيد أدلي بصوته في صناديق الاقتراع هاتفاً ضمنياً بعبارة «لا لأمريكا ولا للصهاينة».
وخاطب لاريجاني رئيس الولايات المتحدة قائلاً: يا ترامب، ها قد لاحظت بنفسك نتائج الأعمال الرذيلة القذرة الأمنية الأمريكية الصهيونية التي دعمت الارهابيين خلال السنوات الماضية ولاتشك بأنّ عدم التزامك بالتعهدات النووية سيعود عليك بنفس النتائج وإعلَم بأنّ الشعب الايراني العظيم بقيادة سماحة آية الله الخامنئي (دامت بركاته) سيستمر في نهجه القائم على تطلعات الثورة الاسلامية المتجلية في سيرة وحياة الإمام الخميني الراحل(رض).
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