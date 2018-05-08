أعلن محمد خزاعي مساعد وزير الاقتصاد والمالية الايراني، عن التوصل لاتفاق تعاون مع احد البنوك الكرواتية، يتعامل بدوره مع البنوك الاوروبية والايطالية.

وأوضح خزاعي في الملتقى التجاري الايراني الكرواتي في طهران اليوم الثلاثاء بمشاركة "مارتينا داليتش" وزيرة الاقتصاد الكرواتية، أن كرواتيا وبعد سنوات أقدمت على شراء النفط الايراني.

ولفت الى أن اتفاقية دعم الاستثمارات المتبادلة بين ايران وكرواتيا باتت جاهزة للتوقيع، ومن المتوقع ابرامها على المدى القريب، فضلا عن اتفاقية التعاون الجمركي التي تتطلب بعض التعديلات.

وبيّن مساعد وزير الاقتصاد والمالية، أن عدة شركات كرواتية شكلت تحالفا للاستثمار في قطاع البتروكيماويات الايراني، إضافة الى انه تم اجراء مفاوضات هامة بـمجال استكشافات النفط مع الوفد الكرواتي.