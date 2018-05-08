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رقم الخبر: 219021 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 13:42 الاقسام: محليات  
مجلس الشورى يصادق على لائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب

مجلس الشورى يصادق على لائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب

صادق مجلس الشورى الاسلامي على الخطوط العريضة للائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الارهاب بعد ما وافق عليه 129 نائبا من مجموع 223.

واعلن 73 نائبا رفضهم للائحة فيما امتنع سبعة آخرين عن التصويت.

وتضم اللائحة، مادة واحدة وخمسة بنود وتهدف الى ازالة النواقص الموجودة في قانون مكافحة تمويل الارهاب ومتابعة الجرائم التي ترتكبها منظمات دولية تفتقد ممثلية في ايران وكذلك تحديد الرقعة الجغرافية لمتابعة جريمة تمويل الارهابيين في داخل البلاد وخارجها وتحديد من هو الارهابي او المنظمات الارهابية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي إلى جانب توفير آلية قانونية مناسبة لضبط الأموال التي تستخدم لتمويل الارهاب ومصادرة اموال الارهابيين او المنظمات الارهابية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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