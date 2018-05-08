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|رقم الخبر: 219020
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 13:34
|الاقسام: عربيات
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قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا، وتصادر مركبة أسير محرر، ومبالغ مالية، خلال مداهمات واسعة نفذتها فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
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