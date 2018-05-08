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رقم الخبر: 219020 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 13:34 الاقسام: عربيات  
قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا، وتصادر مركبة أسير محرر، ومبالغ مالية، خلال مداهمات واسعة نفذتها فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا، وتصادر مركبة أسير محرر، ومبالغ مالية، خلال مداهمات واسعة نفذتها فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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