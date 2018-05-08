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رقم الخبر: 219019 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 13:34 الاقسام: محليات  
عُمان تُسهّل إجراءات منح تأشيرات الدّخول للسّيّاح الايرانيين

عُمان تُسهّل إجراءات منح تأشيرات الدّخول للسّيّاح الايرانيين

أعلنت الشّرطة العُمانية عن إجراءات جديدة لمنح تأشيرات الدّخول للسّياح الإيرانيين، الروس والصّينيين؛ ولم تتضمن هذه الإجراءات الجديدة شرط وجود كفيل عُماني للسّوّاح من هذه الدّول.
 أن شرطة عُمان أعلنت عن إجراءات جديدة سّهلت بموجبها منح تأشيرات الدّخول للسياح الإيرانيين، الروس والصّينيين حيث لم تتضمن هذه الإجراءات الجديدة شرط وجود كفيل عُماني للسّوّاح من هذه الدّول.
وجاء في بيان الشّرطة العُمانية: "لقد تم إضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية الاتحاد الروسي وجمهورية الصّين الشّعبية إلى لائحة الدّول التي يُمكن أن تتحصّل على تأشيرات سياحية بدون وجود كفيل داخليّ".
وحسب الشّرطة العُمانية فقد بلغ مجموع الدّول التي تستطيع الاستفادة من هذه الخصوصية 71 دولة مع إضافة إيران، روسيا والصّين الى لائحة هذه الدّول.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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