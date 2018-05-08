قرر المغامر النمساوي، فابيو ويبر، القيام بتجربة مثيرة (تتحدى الموت) من خلال القفز على دراجته من طائرة هليكوبتر على المنحدرات الثلجية من ارتفاع 43 مترا.

وصُورت المغامرة المرعبة في منتجع التزلج الشهير (Saalbach-Hinterglemm) بالنمسا، والتي أدت إلى إصابة راكب الدراجات بكسر في عظمة الترقوة.

واعترف ويبر بأنه كان (محظوظاً جداً) عند القيام بعملية القفز، وخمن أنها يمكن أن تكون أطول قفزة بالدراجة على الإطلاق. ويبدأ مقطع الفيديو بقفز، ويبر، من طائرة هليكوبتر على دراجته الجبلية ليسقط على المنحدرات الثلجية.

وبهذا الصدد، قال ويبر: (لقد اضطررت للقفز مسافة تتراوح بين 7 إلى 8 أمتار للهبوط على الثلوج بشكل سليم، ولقد كان ذلك عالياً جداً. كان عليَّ أن أتغلب على نفسي لأنني لم أفعل شيئاً كهذا من قبل. لقد نجحنا في المرة الثانية، ولكننا أردنا تصوير القفزة من منظور آخر ولم ننجح. النتيجة: كسر عظمة الترقوة).

كما نشر المغامر النمساوي لقطات على إنستغرام تُظهر قفزة أخرى قام بها بين أسطح المباني.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من الصعب تصور هذا الأمر، يقول ويبر إن لديه المزيد من التطلعات لمشاريع مستقبلية، قائلا: (لديَّ عدد لا يحصى من الأفكار التي أود القيام بها).