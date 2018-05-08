قامت مديرة شركة عقارية في الصين بعقاب موظفيها، صفعاً على وجوههم وبإجبارهم على الزحف على أيديهم وأرجلهم، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيديو الذي يظهر عدة رجال يصطفون قبل أن تبدأ مديرتهم بصفعهم عدة مرات دون رحمة، في حين ظهر عدد من الموظفين يزحفون على الأرض في دائرة وهم يرددون شعار الشركة، بينما مدير فرعهم يقف في المنتصف ينظر إلى ساعته.

حيث اعترف أحد مديري فرع بأنه قام بتصوير الفيديو لإرساله إلى زميله، لكنه لم يتوقع تسريبه عبر الإنترنت.

هذا وزعمت الشركة أن الفيلم أسيئ تفسيره، حيث اقترح الموظفون العقاب وترددت الإدارة في المشاركة لكنهم نفذوا عقوبة الصفع بعد أن توسل إليهم الموظفون!.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل أن ما حدث بمثابة دليل على (ثقافة الشركة المتخلفة).