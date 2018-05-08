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رقم الخبر: 219014 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 13:26 الاقسام: منوعات  
الفانيلا أغلى من الفضة.. والآيس كريم في خطر!

الفانيلا أغلى من الفضة.. والآيس كريم في خطر!

يشكو منتجو الآيس كريم في العالم من الارتفاع الكبير في سعر مادة الفانيلا، وتأثير ذلك على صناعتهم مع اقتراب الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب سكاي نيوز، فقد أصبح سعر الغرام من مادة الفانيلا يفوق سعر غرام الفضة، بسبب إعصار (إيناوو) المدمر الذي ضرب مدغشقر في مارس الماضي، وقتل 78 شخصاً على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي الذي يشتهر بإنتاج الفانيلا.

وتنتج مدغشقر حوالي 85 في المائة من الفانيلا في العالم. لكن الإعصار (إيناوو) دمر نحو 30 بالمئة من المحصول في أكبر منتج في العالم للفانيلا، وهو ما يمثل نحو نصف الإنتاج العالمي، الأمر الذي رفع أسعار الفانيلا في العالم.

ويبلغ حالياً سعر كيلو الفانيلا 600 دولار أميركي. وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن محلاً شهيراً لآيس الكريم في لندن اضطر إلى التوقف عن بيع الفانيلا بسبب الأعاصير والجفاف في مدغشقر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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