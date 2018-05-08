في بلجيكا، كاد سائق سيارة أن ينهار بعدما اكتشف عند فتحه بريده رسالة من الشرطة تخبره أن رادار مراقبة السرعة رصد سيارته وهي تسير بسرعة 696 كيلومترا/الساعة، حسب ما جاء بصحيفة (لافوا دو نور) البلجيكية.

وفرك المواطن البلجيكي الثلاثيني، وفقاً لصحيفة لابروفينس البلجيكية، عينيه عدة مرات لأن سيارته ليست سوى أوبل أسترا صغيرة، بعيدة كل البعد عن أن تكون قادرة على تحقيق مثل هذا الأداء على الطريق.

وفي البريد نفسه، حسب لافوا دو نور، يتبين من المحضر أن الشرطة خفضت السرعة رحمة بهذا السائق إلى 654.24 كيلومترا/ساعة، وذلك عن مخالفته التي سجلت خلال أبريل/نيسان الماضي.

والواقع أن الذي حدث ناجم عن (خطأ في الترميز) من جانب الشرطة، حيث كانت سرعة هذا البلجيكي 60 كيلومترا/ساعة، بدل خمسين كيلومترا المحددة لهذا الشارع.

وذهب السائق إلى مركز الشرطة المحلي الذي وعد بتصحيح هذا الخطأ الغريب، ونشر هذا البلجيكي، كنوع من الدعابة، محضر الشرطة على صفحته على فيسبوك.