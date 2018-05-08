خسر صانع أفلام جنوب أفريقي حياته بسبب زرافة قتلته حين كان يقوم بتصويرها من زاوية قريبة في محمية خارج العاصمة جوهانسبرغ، بحسب ما أعلنه صاحب حديقة الحيوانات البرية.

وقتلت الزرافة المنتج كارلوس كارفالو بضربه في رأسه في (غلين أفريك كانتري لودج بارك) بالمقاطعة الشمالية الغربية.

وقال ريتشارد بوكر صاحب هذه الحديقة في تصريحات لموقع محلي إن (كارلوس كان يقف أمام الزرافة التي فتحت ساقيها وثنت رقبتها ثم وجهت رأسها نحوه)، مضيفاً أن الزرافة التي تسمى جيرالد (لم تفعل شيئاً خاطئاً).

من جهتها، قالت (كالاكرو) -وهي وكالة لإنتاج الأفلام في جنوب أفريقيا- إن كارلوس كارفالو توفي مساء الأربعاء الماضي.

وذكرت في تدوينة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بحزن شديد نعلن عن وفاة كارلوس كارفاليو أحد مديري التصوير المفضلين لدينا)، كارلوس صور في غلين أفريك، وأقام لقاءً قاتلاً مع زرافة).

يشار إلى أن كارفاليو يبلغ من العمر 47 عاماً، وهو أب لطفلين.