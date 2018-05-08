ذكر مسؤولون في كندا ان حكومة أوتاوا تحاول خفض عدد طالبي اللجوء القادمين من نيجيريا الذين يتدفقون على أراضيها عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخل نحو 2500 لاجئ معظمهم نيجيريون الى كندا بشكل غير قانوني في نيسان/أبريل الماضي ما يرفع عددهم هذا العام الى اكثر من 7300 مهاجر.

وعبر هؤلاء المهاجرون الأفارقة سيراً على طول طريق في الغابات من ولاية نيويورك الامريكية الى مقاطعة كيبيك، بحسب ما صرح وزير الهجرة الكندي "أحمد حسين" في مؤتمر صحافي.

وسيتوجه الوزير الى نيجيريا خلال الايام المقبلة لمناقشة هذه المسالة. وبناءً على طلب من أوتاوا، شددت السلطات الامريكية مؤخراً قوانين التأشيرات للنيجيريين في محاولة لمنع السياح من الحضور جواً الى الولايات المتحدة ومن ثم عبور الحدود الى كندا لطلب اللجوء.

وذكر وزير السلامة العامة الكندي "رالف غوديل" ان ما معدله 70 الى 80 مهاجراً قاموا بهذه الرحلة مؤخراً.

ورصدت الشرطة الفيدرالية نحو 21 ألفاً ممن حاولوا عبور الحدود في عام 2017 وسُمح لهم بطلب اللجوء.

وكان معظم الواصلين في عام 2016 من هايتي وقد أعيدوا الى بلادهم في نهاية إقامتهم الموقتة في الولايات المتحدة بعد العواصف التي ضربت الجزيرة الفقيرة.

إلا ان هذه الموجة اتسعت العام الماضي لتشمل مواطنين من جيبوتي واريتريا ونيجيريا وباكستان والسودان وسوريا وتركيا واليمن وغيرهم.

وبدأ عبور الحدود غير الشرعي مع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد بطرد أكثر من 11 مليوناً من المهاجرين غير الحاصلين على وثائق.